Óscar Barrera de MasterChef Chile reveló las consecuencias que le dejó el Covid-19

Óscar Barrera, conocido en nuestro país por ser parte de la primera temporada de MasterChef Chile, sorprendió al revelar las consecuencias que sufrió luego de contagiarse de Covid-19.

A través de sus redes sociales, el chef compartió su testimonio, explicando por qué desapareció de Instagram por más de dos meses. “Mucha gente me ha escrito para saber cómo estaba y se los agradezco un montón”, partió escribiendo, para luego revelar que dio positivo en enero de este año.

“El lunes siguiente post alta (de Covid 19) hice un poco de ejercicio y me dio una taquicardia prolongada. A los días me hice exámenes que descartaron daño cardiaco y revelaron una arritmia de base… Más tarde, el mismo día de los exámenes, tuve una taquicardia súbita muy molesta y angustia por lo que me fui a urgencias por sospecha de TEP tromboembolismo pulmonar“, continuó contando.

“Este se descartó y me dieron de alta. Los días siguientes continué con taquicardias repentinas más leves que fueron evolucionando en el tiempo hasta que, a la semana, se me desencadenó de manera clara un POTS, síndrome de taquicardia postural ortostática“, reveló.

Según sus palabras, esto “significa que al ponerme de pie me daban taquicardia fuertes, no me llegaba sangre a la cabeza y me podía desmayar. Me tuve que acostar y no levantar más. Esto acompañado de sudoración excesiva de manos y pies, dificultad para dormir y el pulmón donde tuve la neumonía apretado ‘como asma’ junto a un cuadro de ansiedad que no me dejaba tranquilo y empeoraba los síntomas”.

Luego, Barrera reconoció que dejó todos sus proyectos de lado, ya que debía permanecer acostado, en reposo. “Con el tiempo fui mejorando. Pude ponerme de lado, luego sentarme con apoyo. Hace poco más de 2 semanas fue la primera vez que me pude poner de pie. Me crujió todo el cuerpo. Luego, tuve que volver a aprender a caminar. Partía con las piernas tiritando, poco estables, y así he ido volviendo. Además, terapia con una psicóloga y remedios para apoyar mi salud mental”, detalló.

Finalmente, sostuvo que comparte su testimonio para “que quien lo lea tome conciencia de las consecuencias que puede tener la infección, aunque sea leve. Que ser joven o sano no te asegura nada y que lo mejor que podemos hacer es cuidarnos y así cuidar a los demás”.