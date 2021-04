“Ha sido un placer”: Ingrid Cruz y Paty Rivadeneira hablaron sobre la relación de sus personajes en Demente

En una reciente entrevista con La Cuarta, la actrices Ingrid Cruz y Patricia Rivadeneira se refirieron a su rol en Demente, la exitosa teleserie nocturna de Mega.

En la ficción, Cruz interpreta a la detective “Javiera Cáceres”, quien trabaja en el secuestro de Mateo, el hijo de Teresa y Joaquín (Paz Bascuñán y Benjamín Vicuña), mientras que Rivadeneira interpreta a “Flavia”, la tía del menor desaparecido, quien tiene un matrimonio bastante violento.

Debido al maltrato que sufre en su relación, la hermana de Teresa Betancourt se ve en la obligación de pedirle ayuda y consuelo a Cáceres, evidenciando que existe una gran tensión y atracción entre ambas.

Sobre esto conversaron con el medio nacional, donde aseguraron que estos personajes son un desafío para ellas, ya que tienen que “romper” con los esquemas de vida que ya tienen, sobre todo en el caso de “Flavia”.

“La verdad es que es un personaje que estaba muy bien escrito, y por lo tanto bastó entrar en el juego que Pablo Illanes nos propuso“, partió diciendo Paty.

Luego, agregó que para ella es fácil comprender a su personaje, porque a ella también le atraen las mujeres. “Las encuentro sumamente bellas, por lo tanto, ha sido un placer interpretar a Flavia“, dijo al respecto.

Rivadeneira también comentó que el mayor desafío de este personaje, ha sido dar a conocer “una realidad realmente oculta, invisibilizada y muy poco conocida, y espero que este personaje le sirva a otras mujeres para poder tomar la decisión de rehacer sus vidas, siendo honestas consigo mismas”.

Finalmente, Cruz expresó que “s una gran oportunidad que me den la posibilidad de hacer personajes de la comunidad LGTBQ+. Ha sido maravilloso. Me parece muy importante que se toquen estos temas desde la naturalidad y no desde la gravedad de que alguien sea lesbiana“.