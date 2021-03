La emotiva despedida de China Suárez a su amiga recién fallecida: “Me duele mucho no tenerte en este plano”

Esta semana, María Eugenia Suárez compartió una triste noticia con sus seguidores de Instagram, y es que una de sus grandes amigas falleció a causa de un cáncer de útero.

A través de la red social, la actriz argentina compartió un emotivo mensaje, el que acompañó con un video de su cercana.

“Sofía, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite“, escribió la actriz.

Luego, agregó: “Me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo”.