Mila Correa sobre su lucha contra el cáncer: “Tenía dos opciones: Vivir por dentro o morir”

En febrero de este año, Mila Correa, conocida en nuestro país por mantener una relación amorosa con Junior Playboy en Amor a Prueba, reveló que padece cáncer de mama.

En ese entonces, su hermano compartió en redes sociales que “fue una revolución en su vida, ella ha querido estar lo más reservada posible (…) Su luz y fuerza interior es más fuerte que cualquier pronóstico“.

Ahora, fue la propia Mila quien tomó el control de sus redes sociales para compartir algunos detalles de su enfermedad, asegurando que “tenía dos opciones: Vivir por dentro ó Morir por dentro“.

“Y desde el día 1, no dudé un sólo segundo en vivir con toda la Intensidad del mundo! Dejó que los médicos realicen lo suyo, y yo he buscado fortalecer mi interior, mi mente, mi Fé y espíritu”, continuó.

“Si me ves bien, es porque no permito el desánimo entrar en este cuerpecito. Y en esta nueva etapa , seguiré haciendo una ‘vida normal’. Me encantaría compartir todas las vivencias positivas con ustedes, lo cual haré en otro instagram para mis ‘Peladitas Guapas’ y así tendremos nuestro propio espacio”, agregó.

“Por ahora, esta es mi nueva YO, rodeada de mucho amor y cariño, y transmitiendo lo mejor de mí para ti. Esta es mi semana de energía“, cerró, recibiendo el amor y apoyo de sus fans.