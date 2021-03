La modelo y animadora Carolina de Moras confesó por qué se alejó de la televisión.

En conversación con Revista Velvet, donde la comunicadora es portada de la última edición, ahondó al respecto.

“Mi cuerpo me alegó… No me sentía tranquila, ni cómoda con el lenguaje, con la confrontación“, reveló.

De igual forma, De Moras contó que hace mucho tiempo se hizo la pregunta sobre cómo quería llegar a los 40 años, los que ya cumplió en febrero de este año. “Yo no quería que los 40 me pillaran. Yo decía: ‘Quiero llegar con un buen estado físico, súper consciente, sana, ágil’. Y en ese sentido, hice la pega, porque el deporte no solo me fascina, sino que para mí es un estilo de vida“, afirmó.

Actualmente, la modelo incluso creó su propio emprendimiento: Moom, un sitio web de belleza y autocuidado, que también es una plataforma de e-commerce y tiene una cadena de tiendas físicas.

“Carola”, quien también tiene un programa por Instagram en la revista citada, agradece la poca ansiedad que tiene del futuro y “el poco miedo que le tengo no solo a enfrentarme, sino a imponerme conmigo misma y con el resto. Lo tranquila de conciencia que estoy“.

La empresaria, que disfruta de esta nueva etapa junto a su pareja, el abogado y exministro de Justicia y de Educación, Felipe Bulnes, y los hijos de ambos. “Me siento sólida y tranquila“, concluyó.