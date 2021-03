“Das pena, andas con ese delincuente”: Polola de Nano Calderón recibió duros comentarios por su relación

Rebeca Naranjo, la polola de Nano Calderón, recientemente recibió un ácido mensaje a través de sus Instagram Stories, el cual respondió sin filtro.

Y es que un usuario arremetió contra ella por mantener una relación sentimental con el hijo de Raquel Argandoña, a quien tildó de delincuente.

“Das pena hueona que andas con ese delincuente. Deberían andar con harta humildad con el medio show que se mandaron, penosos. (Son) el hazmerreír de todo Chile“, le escribió el desconocido, haciendo referencia al ataque de Hernán hijo a su padre.

El comentario del usuario fue respondido por Rebeca, quien señaló: “Primero que todo PENA me das tú. Siendo hombre y hablándole a una mujer. Segundo, hazme es con ‘z’ y tercero, no me rebajo con un poco hombre como tú“.