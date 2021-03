Ingrid Aceitón y su reflexión a dos meses de perder a su bebé: “Ha sido lo más maravilloso que me ha pasado”

Hace dos meses, Ingrid Aceitón le reveló a sus seguidores y seguidoras que había perdido al bebé que estaba esperando junto a Ignacio Jélvez, su pareja.

En ese entonces, la exchica reality anunció que “mi hija Alice está muerta, ya no está conmigo. Yo desecha, destrozada, muerta en vida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ingrid Aceiton (@ingridaceiton)



Ahora, la modelo conversó con Las Últimas Noticias, donde contó cómo han sido estas semanas y cómo viven su duelo. Primero que todo, Ingrid sostuvo que “todos me dicen que habrá un momento en que entienda el por qué, pero todavía no puedo hacerlo“.

“A veces me tranquilizo por las promesas que le hacía a ella. La visita de Alice ha sido lo más maravilloso que me ha pasado, siempre lo voy a sentir así“, comentó.

“Independiente de que ya no esté con ella, jamás en mi vida podría decir que hubiese preferido no quedar embarazada, todo lo contrario. Alice es mi primera hija, es única e irremplazable. Siempre he querido ser mamá y quiero volver a lograrlo”, finalizó.