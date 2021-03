El potente descargo de Vesta Lugg tras sufrir acoso callejero: “¿Por qué es mi responsabilidad educarte?”

Este miércoles, Vesta Lugg reveló a través de sus redes sociales que fue víctima de acoso callejero, situación que la tiene muy triste y molesta.

Según contó, el hecho se produjo esta mañana mientras realizaba una diligencia. “Hoy caminando de vuelta de un trámite a las 10 am, con abrigo que me tapaba hasta las rodillas, viví nuevamente una situación incómoda”, partió diciendo.

Luego, contó que unos tipos “se detuvieron al costado mío, empezaron a manejar más lento, y a decirme: ‘Hola Rusia, estay buena Rusia, para dónde vas Rusia, te llevamos Rusia’“.

“A la cuadra y media, me saqué los audífonos con el corazón palpitando a mil y les pregunté si se les había perdido algo. Su reacción fue: ‘Ay, ya si tampoco estay tan buena’ y aumentaron velocidad y se fueron”, reveló.

“Por qué es MI RESPONSABILIDAD educarte? Por qué no te pones en los zapatos de nosotras y piensas… ‘Esto la hará sentir incomoda/asustada/en peligro’? Por qué es nuestra responsabilidad protegernos y no la responsabilidad de la sociedad en educar a sus hijos y repetirles desde chicos que LAS MUJERES NO ESTAMOS EN SU CAMINO COMO OBJETOS QUE ATIENDEN SUS NECESIDADES“, se descargó la cantante.

“¿Por qué tengo que irme caminando y llorando y tener que mandarle mi locación a mi mejor amigo cuando tú te vas cagado de la risa con tus compañeros? Me enfurece… me enfurece saber que hay tantas mujeres que viven acoso y abusos diarios”, cerró con notoria indignación.