“Oídos sordos”: Vale Ortega le respondió a usuarias que critican su maternidad

Hace unos días, Vale Ortega utilizó sus redes sociales para pedirle consejos de maternidad a sus seguidoras. Fue en ese contexto que la ex-Calle 7 comenzó a recibir desatinados comentarios, por lo que decidió referirse a la situación a través de sus Stories.

En los registros que compartió, le pidió a las usuarias de la red social que no caigan en comentarios poco constructivos para la maternidad, ya que ella solo quería escuchar consejos y opiniones.

Tras volver a recibir críticas, Ortega reiteró su rechazo por aquellos y aquellas que criticaron su forma de ser madre con una nueva publicación.

“La gente que opina sobre la maternidad de otras sin que les pregunten, como ‘ay! no le das pecho? Cómo se te ocurre darle fórmula! No lo tomes mucho en brazos que se va a acostumbrar, estás demasiado delgada, no le estás entregando nutrientes a tu bebé’, un gran maní”, dijo, dejando clara su postura.

Como era de esperar, la comunicadora recibió el apoyo de varios de sus fans, quienes le comentaron que ella es libre de ejercer la maternidad como quiera, siempre y cuando su bebé reciba amor.

“Chiquillas, no se urjan, porque les van a llegar todos esos comentarios indeseados! Oídos sordos y a vivir la maternidad como a cada una le nazca“, respondió, agradeciendo a sus seguidoras por sus palabras.