Tere Kuster contra el Ministerio de Salud: "Me tienen harta con su toque de queda de mier..."

Hace unos días, el Ministerio de Salud informó que la Región Metropolitana retrocedería a fase 2, lo que molestó enormemente a la exchica reality, Tere Kuster.

El enojo de la trasandina se originó por el adelanto del toque de queda (22:00 horas) y por el cierre de los gimnasios, tema que ha sido muy comentado en los últimos días.

Fue a través de sus Instagram Stories que compartió su descargo, tildando al Minsal de “payasos”, “títeres” y “chantas”.

“Ministerio de Salud. Payasos. Títeres. Me tienen harta con su toque de queda de mierda. Ahora con su puta fase a transición. Con volver a cerrar los gimnasios”, partió escribiendo.

Luego, agregó: “Tanto miedo tienen que la gente descubra su mentira y manipulación. Los que hacemos deporte sabemos más de autocuidado que los que van a comprar ropita a Zara. Por qué no cerras los malls también?? Tener salud, un sistema inmune alto no es negocio, no?. Nadie se cuestiona eso?”.

Finalmente, aseguró que “te enferman la mente, la cultura del miedo y encima te cierran el gimnasio. Chantas, son un asco”.