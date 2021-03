Di Mondo se sinceró con Diana Bolocco: “Yo me siento una persona muy humilde”

A través de una conversación por Instagram, Di Mondo se sinceró con Diana Bolocco, revelándole su deseo de compartir lo que lo mueve: su rol público.

Todo comenzó cuando la animadora le preguntó al ícono de la moda que qué fue lo que sintió cuando se hizo conocido en Chile, a lo que él respondió que él no es como todas las personas, por lo que tiene una muy buena llegada con la gente.

“Yo me siento una persona muy humilde. Todo lo que hago y he hecho en mi vida siempre ha sido con una idea de compartir más que uno decirse ‘oh, este soy yo, así me creo yo’. No. Es compartir”, dijo.

Luego se refirió a la vida lujosa, “entre comillas, que tenemos con Eric”, asegurando que no es perfecta, pero que la llevan muy bien con pura actitud.

“La verdad es que yo despierto alegre. Y grito cada vez que me despierto el ‘¡good morning, woooorld!’“, contó, contagiándole su alegría a Diana y el público.