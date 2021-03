Paty Maldonado arremetió contra periodista de Mucho Gusto por comentario sobre estatua de Baquedano

En un nuevo capítulo de Las Indomables, Patricia Maldonado arremetió contra Paulina de Allende-Salazar, periodista de Mucho Gusto, por un supuesto comentario que hizo sobre el monumento del General Baquedano.

Todo se originó porque una usuaria aseguró que la reportera había dicho que aquellos que llegaron a Plaza Italia para rendirle homenaje a la estatua, eran de extrema derecha.

Al leer este comentario, Paty estalló en rabia, asegurando que “ella, te lo digo altiro, cuando una persona se expresa así, es porque es una marxista extrema, Paulina de Allende, es una extrema marxista. Descriteriada, además”.

“Una descriteriada con todas sus letras y no se lo mando a decir con nadie. Porque esto que estaba ahí, no era de extrema derecha, era gente que ama a su país, que fue a rendir un homenaje. Que no a destruir. Cabeza de gelatina”, agregó.

Luego, sostuvo que “cuando una persona, una periodista se le sale del alma que es marxista, pierde el norte, no es ecuánime, no da un diagnostico correspondiente, menos mal que esta mina no es doctora, porque si fuera doctora se le mueren los pacientes”.

“Yo lo estaba viendo y me alegra que la gente haya ido. El país, señora Paulina de Allende, no es suyo, nos pertenece a todos los chilenos. Métaselo bien en su estúpida cabeza. Si es que tiene una neurona. Tenemos derechos a decir lo que pensamos y sentimos. Le guste o no le guste”, remató enfurecida.