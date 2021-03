“No quería tener hijos”: Pamela Díaz reveló que pensó en abortar durante su primer embarazo

En un nuevo capítulo de De tú a tú, de Canal 13, Pamela Díaz habló con Martín Cárcamo sobre su relación con Manuel Neira, entregando desconocidos detalles.

Primero que todo, la “Fiera” contó que al exfutbolista no le agradaba que ella fuera famosa, por lo que se volvió un poco más sumisa.

“La señora de un futbolista es un poco sumisa. Para que le vaya bien a él, tienes que hacer un como de detrás todo el tiempo“, comentó, agregando que por esta razón siguió a su pareja a las Islas Canarias, cuando él firmó contrato con Las Palmas de España.

Sobre esto, Pamela comentó que todo “era bacán”, dado que vivían en un “departamento atómico” y “maravilloso”. Sin embargo, luego de tener una fuerte pelea con Manuel, la comunicadora decidió regresar a Santiago.

Fue en ese momento, contó, que se enteró que estaba embarazada. “Lo pasé pésimo, no quería tener hijos, decía ‘me cagué la vida’. En un momento dije ‘¿y si aborto? Pero no sé cómo se aborta, dónde tengo que ir, a quién le digo. Después quizá soy mal mirada“, recordó.

Luego, sostuvo que lo pensó mejor. “Decía ‘tengo las condiciones (para tener al bebé), alguien me apoya, estoy en pareja, tengo las lucas, no es nada grave’. Sí me cortaba mi momento de seguir trabajando como quería, pero dije ‘me aguanto’“.

“Dije ‘¿qué pasa si aborto y el día de mañana voy a tener un hijo y ese hijo se enferma? ¿O cruza la calle… o tiene una enfermedad? Era como culpándome a mí de que había abortado antes y ahí dije que no“, le confesó a Martín Cárcamo, quien quedó sorprendido con sus palabras, dado que estaba hablando de su hija Trinidad.

Finalmente, Díaz reveló que no le contó sobre estos pensamientos a Manuel Neira, dado que él estaba enfocándose en su carrera como futbolista.