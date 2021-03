“Mi gordo ya no daba más y decidimos que descansara”: murió el perro de Dani Castro tras una lucha contra el cáncer

La ganadora de MasterChef de Canal 13, Daniela Castro, comunicó este jueves que murió su perrito, Guapo.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió una sentida publicación, junto a fotos del querido can.

Cabe destacar que “Dani” junto a su pareja, Maximiliano Rivera, rescataron a Guapo de la calle, y tenía cáncer, el que estuvieron tratándole durante los 8 meses que pudieron estar junto a él. Pero el último tiempo al compañero de Charlota (su otra perrita) le salió otro tumor en su hocico, y luego uno en su cabeza, y no podían ser extirpados como los anteriores.

“Te amo por siempre. Me hubiera encantado que estuvieras con nosotros más tiempo, 8 meses de tu nueva vida fue muy poco“, comenzó escribiendo la cocinera.

“Te rescatamos de la calle con cáncer y, lamentablemente, es la misma razón por la que hoy te despedimos”, informó.

“Te amo y te agradezco eternamente que aparecieras en nuestras vidas. Me enseñaste a tener paciencia, a ser enfermera y a amar aún más a los peyis (perros); me enseñaste que como humana mi labor es enmendar el error de algún otro humano que te dejo en la calle y así revertir ese dolor que te provocó“, expresó.

“Quiero escribir veinte mil cosas, pero estoy cansada, con pena y no entiendo mucho aún, pero así como lo he hecho todo este tiempo con mis reportes, quería compartir con ustedes el último reporte: mi gordo ya no daba más y decidimos que descansara“, finalizó.

La noticia ha sido lamentado por miles de seguidores de Castro, quien continuamente mostraba en redes sociales la vida de Guapo y Charlota.

Revisa aquí la publicación: