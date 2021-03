Sigrid Alegría hizo impactante revelación en el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la actriz Sigrid Alegría compartió una reflexión que vio en Twitter, agregándole una revelación propia que sorprendió a miles.

En el post original, una usuaria escribió: “Se imaginan si el 8 de marzo las mujeres publicáramos en redes sociales nuestro peor abuso. Se cag… Se sorprenderían de saber que sus amigas más cercanas tienen historias HORRIBLES de las que ustedes hombres no tienen idea”.

Ante esto, Alegría replicó estas palabras para así dar cuenta de sus propias experiencias. “Primero, no sabría qué historia poner porque no sé cuál es peor que otra”, partió diciendo, para luego agregar que “no sé si el abuso de hombres o el abuso de las mujeres más crueles que han cruzado por mi vida”.

Además, la intérprete nacional hizo otra publicación por el 8M, en la que escribió: “Qué traje me acompaña hoy #8m? Libre, pero rodeada de responsabilidades. Luchadora, pero los años cansan. Valiente, porque no puedo volver atrás ya que la vida ya me empuja. Hoy me visto simplemente de Esperanza, ya que es lo último que se pierde”.