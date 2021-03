Famosas internacionales y nacionales enviaron potentes mensajes sobre el 8M

Este lunes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, jornada en la que millones de personas se unen para recordar la lucha de cientos de mujeres por la igualdad de derechos.

En ese contexto, varias famosas nacionales e internacionales han utilizado sus redes sociales para enviar un mensaje alusivo a este día, el cual busca visibilizar la desigualdad, violencia e injusticias que se viven día a día solo por el hecho de ser mujer.

En el ámbito nacional, famosas como Tonka Tomicic, Mayte Rodríguez, Yamila Reyna, Ana Tijoux, Daniela Castro, Carola de Moras y Vanessa Borghi, entre otras, hicieron publicaciones en redes sociales

En el ámbito internacional, en tanto, nombres como Victoria Beckham, Millie Bobby Brown, Lali Espósito, Luisana Lopilato y Penélope Cruz, también han aprovechado la instancia para saludar y enviar todo su apoyo a millones de mujeres de todo el mundo.

Burn your bras! 😂 To all young girls and women all over the world, today is to celebrate us!! Kisses and Happy International Women’s Day x VB #IWD2021 pic.twitter.com/GmMI3TnvMq

— Victoria Beckham (@victoriabeckham) March 8, 2021