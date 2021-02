No siempre fue voluptuosa: Cardi B reveló que fue víctima de bullying en el colegio por ser delgada

En una reciente entrevista con Mariah Carey para la revista Interview, Cardi B reveló que fue víctima de bullying en la escuela por su delgadez.

Aclarando que en su juventud no era para nada voluptuosa, la rapera estadounidense aseguró que sus compañeros y compañeras la trataban mal por ser delgada. Luego, compartió recuerdos de su vida en el Bronx, asegurando que ahí “tienes que tener cola“.

Más adelante, sostuvo que en ese entonces, “los chicos me veían y decían: ‘¡Mira esa cola! ¡No tienes tetas!’. Me sentía muy fea y poco desarrollada”.

“Ahora me siento reivindicada. Cuando me convertí en bailarina, a los 18, ya tenía dinero para comprarme unos senos nuevos, así que ahí se acabó la inseguridad en relación a mi pecho. A los 20 me fui [a trabajar] a un club de striptease y entonces tienes que tener un gran rabo. Me sentí insegura por eso, me sentí como si estuviera de vuelta en la escuela secundaria. Así que me operaron el rabo y comencé a sentirme súper segura“, detalló la intérprete de “WAP”.