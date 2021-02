“Eso no era parte de mí”: Constanza Piccoli reveló por qué se alejó de la televisión

En conversación con Martín Cárcamo en su programa online, Constanza Piccoli reveló las razones por las que se alejó de la televisión y las teleseries.

Primero que todo, la joven contó que tomó esta decisión porque entró a estudiar Ingeniería Comercial el año pasado, por lo que quería enfocarse en su carrera.

Además, confesó que se alejó de la tele “cuando crecí y empecé a cachar que había que hacer lobby y ser amigo de todos”.

“Había que ser buena onda con todos y eso no es parte de mí. Soy buena onda con los que me cae bien. Mis amigos están todos fuera de la televisión”, agregó.

Luego, contó que fue su padre quien la aconsejó a salir de ese lugar, ya que ella no quería estar ahí y tampoco la querían en ese rubro.

Sobre el apoyo de sus padres, Coni sostuvo que “ellos me han ayudado mucho, me han ayudado a no desviarme en su momento y no irme hacia la farándula“.

“Tengo los mejores papás del mundo y siempre han estado muy preocupados de mi“, cerró.