Carlos Zárate desmintió haber sido desvinculado de “Bienvenidos” por discusión con Tonka Tomicic

Carlos Zárate entregó su versión en torno a los rumores que aseguraban que había sido desvinculado de Bienvenidos a raíz de una discusión con Tonka Tomicic. Incluso la propia animadora se sumó a las declaraciones del periodista.

“No he tenido ni tengo ningún problema con Tonka Tomicic, por el contrario estoy agradecido de la ayuda que ella me ha dado. No participé de la transmisión que usted menciona. Estoy a disposición del canal en los programas a los que se me invite”, señaló Zárate, en respuesta a un artículo sobre el supuesto conflicto.

Tras el cuestionamiento de los usuarios de redes sociales sobre la situación, el comentarista internacional agregó que “por eso debí rectificar. No me gusta estar envuelto en cosas que no he dicho ni hecho”. Además negó que dentro del matinal existan actitudes que “pisoteen su trabajo”, según señaló una seguidora del panelista en la misma publicación.

Al respecto, Tomicic se sumó a la publicación y respondió al periodista: “¡Me alegra leerte! Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana”.

Los rumores nacieron en el programa Me Late Prime, en el que se afirmó que Zárate estaba congelado por haber discutido en pantalla con la animadora e incluso acusaron que la misma Tonka fue a hablar directamente con los ejecutivos.