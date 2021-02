Courtney Love reveló que dejó su carrera como actriz por “incidentes dignos de #MeToo”

En una reciente publicación de Instagram, Courtney Love reveló la razón por la que dejó de lado su carrera como actriz.

En su post, la artista estadounidense afirmó que “algunos incidentes dignos de #MeToo” interrumpieron su paso por el cine.

Su declaración se originó luego de que recordara su carrera en la pantalla grande, especialmente del Globo de Oro que recibió por su papel en Larry Flynt.

Sobre esto, Courtney comentó que fueron tiempos “muy divertidos”, pero que dejó su carrera como actriz por sucesos que ahora estarían denunciados en el movimiento #MeToo.

“Nadie me creía y [las situaciones] no se detenían, así que me fui”, continuó, para luego agregar que “estoy bien con eso. Tal vez en mi próxima vida sea más fuerte y pueda soportarlo“.