Marcela Vacarezza se lanzó contra aquellos que se han vacunado sin pertenecer a los grupos prioritarios

Tras el balance entregado este viernes, donde Paula Daza indicó que más de 37 mil personas se saltaron el calendario de vacunación, Marcela Vacarezza compartió su descargo en Twitter.

A través de la red social, la comunicadora escribió un furioso mensaje, en el que señaló: “37 mil vacunados no prioritarios. No soporto a la gente pilla que viola las normas para salir ganando, sobre todo en este tipo de situaciones”.

“Si sabes que NO te toca cuesta tanto esperar?! VENTAJEROS EGOÍSTAS”, agregó, recibiendo el apoyo de gran parte de sus seguidores.

37 mil vacunados no prioritarios. No soporto a la gente pilla que viola las normas para salir ganando, sobretodo en este tipo de situaciones. Si sabes que NO te toca cuesta tanto esperar?! VENTAJEROS EGOÍSTAS

— Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) February 19, 2021