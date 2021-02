Maluma le puso nombre de reconocida actriz a su perrita callejera y la artista se enfureció

Maluma está en medio de la polémica, luego de que subiera a sus Instagram Stories un video en el que aparece acariciando a una perrita que encontró en la playa.

El problema fue que el colombiano bautizó al animal como Lady Noriega, una destaca actriz de su país, conocida por interpretar a “Pepita” en Pasión de Gavilanes.

En el registro se le escucha decir al intérprete de “HP”: “Lady Noriega, tenemos un nuevo cachorro. Lady Noriega, la energía no miente”.

Con sus más de 57 millones de seguidores, no había duda que este post llegaría a oídos de la actriz, quien resultó muy afectada por la situación, por lo que le respondió a Maluma mediante un post en su cuenta de Instagram, ya que cree que con este nombre la está insultando.

“Maluma no se que me quisiste decir con esto !! Pero me dolió, que rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto!! Después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos, buena cosa sería ser un ejemplo positivo!! Te lo digo con cariño”, escribió.

Fue tanto el revuelo que causó este hecho, que incluso llegó hasta Lo sé todo, Colombia, un programa de radio local, donde Noriega relató cómo se sintió y cuál fue su reacción al ver el video. “Hubo un momento en que yo me afecté. Yo me afecté, y dije: ‘Dios mío, pero por qué va a tratarme así“, declaró, sin entregar mayores detalles.