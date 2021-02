Fer Figueroa respondió críticas por llamar “nana” a su empleada doméstica: “Es como mi segunda mamá”

Todo comenzó este jueves cuando la influcer Fernanda Figueroa compartió en sus Stories de Instagram una publicación donde se ve una caja de pizza. “Regalo para mi nana por ordenar mi desorden”, escribió junto a la imagen.

Al parecer, la imagen generó críticas entre los seguidores de la ex participante de Doble Tentación, puesto que se habrían molestado porque llamó “nana” a su empleada doméstica.

“Quiero aclarar a toda la gente que me está poniendo que ‘mi nana tiene nombre’, le digo ‘nana’ de cariño. O sea, no le digo ‘nana’ de una forma despectiva, le digo así de cariño, y ella no se ofende ni nada por el estilo”, aclaró por la misma vía en una serie de videos.

De la misma forma, añadió que su empleada doméstica se llama Salo. “La quiero demasiado, es como mi segunda mamá. Como para que ustedes me estén poniendo que ‘nana’ es algo feo, no es así”, continuó. “Si ella no se ofende si le digo así, y que a ella le gusta que le diga así, no entiendo cuál es el drama”, dijo.

“Creo que ustedes mismos hacen los prejuicios y es por eso que ahora todo el mundo se siente mal con cualquier tipo de comentario o con cualquier cosa”, añadió la influencer que luego compartió una fotografía de ella que decía “generación de cristal”.