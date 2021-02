Trío de Ases: Iván Arenas está listo para su primer show de stand-up tras operación

Con el humor sin censura que ya es característico de sus espectáculos, Iván Arenas volverá a los escenarios virtuales con “Trío de Ases”, que marca su regreso oficial luego de la compleja cirugía a la que se sometió a principios del mes de enero por el cáncer de colon que lo aqueja.

“Tiempo atrás, les pedí que me disculparan porque me era imposible estar con ustedes a través del Instagram, ya que, por razones de salud ya conocidas me era necesario tener ese tiempo de recuperación. De esto, les agradezco la comprensión frente a los hechos”, señalaba Iván Arenas a través de un post. “No por eso vamos a dejar de reinos y pasarlo bien”, agregó, antes de anunciar oficialmente su retorno.

El show reunirá al “Profesor Rossa” con sus amigos, los humoristas Claudio Moreno, quien estaba tras “Guru Guru” y Juan Alcayaga, más conocido como “Don Carter”, este viernes 19 de febrero a las 21:30 horas, a través de la plataforma de YouTube. Las entradas ya están a la venta, y pueden adquirirse a través de Comedy Pass.