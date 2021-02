Naya Fácil es duramente criticada en redes sociales por subirse a un auto sin mascarilla

Esta semana, Naya Fácil fue atacada por sus seguidores y seguidoras de redes sociales al compartir fotografías desde un auto de servicio de transporte sin mascarilla.

Tras subir las postales, en las que aparece bebiendo un café con la mascarilla debajo del mentón, los usuarios comenzaron a llenarla de fuertes mensajes en la que la tildaban de “irresponsable”, entre otros descalificativos.

Producto del ataque que recibió, la influencer se refirió a la situación, señalando que encuentra “estúpida” a la gente que critica sin tener conocimiento de lo que hay detrás.

“Por qué les gusta opinar sin saber? Le pregunté al señor del Beat si le molestaba que fuera comiendo y con la mascarilla abajo y me dijo que no, que él igual está aburrido de ocupar mascarilla y tampoco la llevaba puesta“, escribió.

Luego, al notar que seguía recibiendo mensajes de rechazo y otros de apoyo, Naya comentó: “No sé qué decirles chiquillos, la verdad. Yo me siento súper feliz, contenta, que yo no me he pegado el coronavirus, ni nada”.

“Sí, un tiempo fui súper loca e irresponsable y andaba carreteando para allá, para acá. Ahora no, ahora estoy más en la casa…Pero me están llegando muchos mensajes y encuentro a la gente tan…”, expresó, con el fin de dejar en evidencia que cada viaje que hace es de manera responsable.

Luego, hizo una crítica a la gente que sale a vacacionar y no respetan la distancia social y que, aún así, nadie critica.

“El Quisco está lleno, Viña está lleno, está lleno de turistas en la playa. Todos sin mascarillas, bañándose en la misma agua. La gente en el mall, por allá, por acá, y yo he salido a cosas puntuales“, indicó.

“Fui a mi control y me vine comiendo de camino para no quedarme ahí comiendo en alguna plaza, en algún lado o sentada en el puesto de comida. Yo me vengo lo antes posible y la gente, no sé, como que a la primera atacan“, continuó.

“De verdad, deberían ver eso primero eso. Yo no he salido a la playa, ni al mall, ni a ningún lugar. No ando por ahí”, aseguró. “No estoy en contra de la gente que va a la playa, ni nada. Yo encuentro que han trabajado y hu…, y como que quieren distraerse”, añadió.

Finalmente, sostuvo que “no estoy en contra, ni nada…Espero que sean así si es que siguen cantantes, chicas, amigos o ustedes mismos si es que se van a vacaciones. La gente está harto buena para juzgar”.