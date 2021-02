“Lávate la cara”: Christell Rodríguez reaccionó a desubicados comentarios

La cantante Christell Rodríguez reaccionó a unos desubicados comentarios que recibió.

A través de sus historias de Instagram, la exchica “Rojo” contestaba preguntas de sus seguidores cuando alguien le escribió: “Péinate y lávate la cara“.

Ante esto, la estudiante de Fonoaudiología decidió contestar usando la canción Pelo suelto de Gloria Trevi, enmarañando su cabello, haciendo una reverencia, para luego poner los ojos en blanco al final, fastidiada.

Luego de esto, otro usuario le preguntó: “¿Por qué te descuidaste tanto del peso? Deberías hacer dietas y comer sano“.

Al respecto, la aficionada por el maquillaje respondió en el clip: “Porque no sabía comer, por eso“, para luego agregar “¿Qué estupidez estoy haciendo?“. “Yo cuando me acuerdo que me vale una hectárea de nada estos comentarios“, expresó.

De igual forma, en las historias compartió un video bailando la canción de los artistas chilenos Renzo y Pablo León, donde también participó ella, Quiérete a ti, lanzada este 14 de febrero. “Y si te sientes mal, pues escucha esta canción y ponte a bailar”, dijo. “Quiérete así tal cual. Si quieres cambiar, que nazca de ti. No te conformes, pero quiérete primero”, concluyó la joven.

Revisa aquí las historias: