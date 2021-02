Karla Melo le respondió a usuarias que la criticaron por promocionar marca de toallas higiénicas

Esta semana, Karla Melo utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a aquellas mujeres que la criticaron por promocionar un concurso lanzado por una marca de toallas higiénicas.

En ese entonces, varias usuarias de Instagram se lanzaron contra la actriz por potenciar este método y no la copa menstrual, recipiente que cada vez alcanza mayor reputación.

Debido a esto, Melo compartió el siguiente mensaje: “Quiero felicitar a mis seguidoras hermosas por la forma respetuosa en que me sugirieron otro tipo de producto con el cual vivir mi ruler (menstruación)”.

Luego, agregó que “por como son las personas hoy en día detrás de un celular les juro que me siento afortunada de que no me ataquen ni me tiren mierda gratis“, para luego comentar que “las que no están de acuerdo con las toallitas higiénicas porque no son ecológicas o porque no hacen bien para la salud, amablemente me aconsejaron otros productos y yo contesté de la misma forma mi postura”.

“Ahora… a las personas que creen que debo ser ‘perfecta’ por ser influencer les pregunto: Usted es vegano, ecologista, recicla, se baña en 3 minutos, no fuma, no toma, anda solo en bici, rescata animales abandonados, apaga las luces, consume solo alimentos ecológicos, desenchufa todo, planta árboles, se queda en casa y es voluntario en Greenpeace?”, cuestionó Karla.

“No web… tanto al resto. Hagamos lo que podamos, lo que queramos, seamos conscientes y dejemos vivir en paz al de al lado”, lanzó, aclarando que “no soy un ejemplo de nada. Estoy aprendiendo a vivir mi vida feliz y trato de ayudar o aportar en diferentes cosas con lo que puedo y me nace hacer”.

“Está súper bien aconsejar respetuosamente, pero decir ‘deberías hacer esto’ es imponer. Porque yo no debería hacer nada que no quiero hacer”, finalizó.