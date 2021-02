“La Chilindrina”: Nacha Michelson reveló que se rompió un diente en confuso incidente

Hace unos días, Ignacia Michelson le contó a sus seguidores y seguidoras de Instagram que se había roto uno de sus dientes frontales.

A través de Instagram Stories, la exchica reality compartió una postal en la que luce su dentadura, bajo el texto “La Chilindrina”.

Sobre cómo se rompió el diente, Nacha no quiso entregar mayores detalles, pero sí aclaró que se trata de algo real y no de una broma como muchas creían.

Luego, compartió una foto en la que evidencia que arregló su diente. “Ya no soy la Chilindrina. Muchos me preguntaron si fue porque me pegaron combos ayer“.

“No voy a decir por qué fue el tema de la carilla”, sentenció. Sin embargo, muchos creen que el accidente ocurrió durante una fiesta a la que asistió el fin de semana.