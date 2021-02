Danna Paola reveló que un grupo de hombres la drogó para abusar de ella en España

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, a través de YouTube, Danna Paola reveló que hace un tiempo fue drogada por un grupo de hombres con el fin de abusar de ella.

Según sus palabras, esta situación ocurrió cuando ella venía saliendo de una fuerte depresión y posterior a la llegada de un amigo mexicano al hogar donde ella vivía en Madrid, España.

Tras reencontrarse, ambos decidieron ir a un restaurante a comer, donde conocieron a tres hombres latinos.

Hasta ahí, contó, que iba todo bien. Sin embargo, cuando ella fue al baño, los desconocidos le echaron una droga al vaso del que estaba bebiendo.

De acuerdo a sus palabras, uno de los hombres “de repente me dice, ‘¿este era tu vaso no?’, y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos ‘weyes’ empezaron a quererse sobrepasar de la situación”.

Por suerte en esta historia, el amigo de Danna Paola se dio cuenta que algo andaba mal y fue él quien la llevó hasta su casa para que reposara.

Eso sí, posteriormente fue llevada a un hospital para recibir un tratamiento y así desintoxicarla.

“Por más fuertes y más independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás”, añadió Danna Paola.