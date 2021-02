“Aires de diva”: Coté López habló sobre su supuesta rivalidad con Kel Calderón

Hace unos días se supo que Kel Calderón y Maca Badilla le pusieron fin a su amistad. Tras esto, el nombre de Coté López surgió a la palestra, ya que será la “responsable” de este quiebre.

Esto, porque Raquel habría estado “molesta” con el nuevo proyecto de María José, dado que ella tenía en mente realizar uno parecido: tener su propia línea de maquillaje.

Sobre esto habló Coté en sus Instagram Stories, donde abordó la situación desde su punto de vista.

Primero que todo, la modelo partió contando “cuando yo llegué a Chile, este mismo cuento de Kel Calderón a mí me lo preguntaban todos los diarios y todo porque, claro, a mí también me habían contado dentro de MAC. Me habían contado otras personas que habían trabajado con ella que era un poco difícil. De hecho, tenían un miedo terrible de decirle que íbamos hacer el labial conmigo y todo… Aires de diva, etcétera”.

Luego, aclaró que “yo no tengo ningún problema con nadie. Si la gente lo tiene conmigo, no es mi problema. Pero yo jamás y no quiero atados con ella, ni con nadie, ni cahuines, ni ninguna de estas cuestiones. Entonces, por eso voy a hablar”.

“A mí la Maca jamás en la vida me dijo algo de ella. Nunca. De las cosas que ella decía. Sí me las dijeron otras personas, pero ella nunca me las dijo. Nunca habló mal de ella tampoco, de hecho“, continuó.

Más adelante, sostuvo que “por otro lado, también me dicen: ‘¿No te da miedo que pueda hablar mal?’. A mí me da lo mismo porque yo estoy completamente segura que no existe ninguna persona en el mundo que pueda decir que yo hablé mal de una persona porque jamás en la vida he hablado mal de una persona. Nunca, pero nunca. Nada”.

En esa misma línea, Coté se refirió a la razón por la cual Badilla dijo en una entrevista que Calderón siente mala onda hacia ella.

“Lo que pasó acá fue que, claro, como a Kel le molestó el hecho de que ella iba hacer los cosméticos conmigo… Ella iba hacer cosméticos y, según ella, la Maca le había copiado la idea. No sé, en verdad”, dijo, agregando que “yo a la Maca le pedí esta cuestión hace mucho tiempo. Yo tenía la idea hace siglos”.

“No tenía idea que ella quería hacer cosméticos y bueno, la cosa es que le dijo cosas así como: ‘Las voy a hundir’, ‘Sus cosméticos son de farmacia’, ‘Que yo voy a salir primero’“, dijo Cote.

“A mí me da lo mismo. Yo, de verdad, de corazón, que le vaya la raja, maravilloso, que venda todo. Si quiere salir primero, que salga primero. Te lo juro, no sé, siento que es una pelea como de 5 años. Me da vergüenza, pero no me metan a mí en estas cuestiones. Si yo no tengo nada que ver“, complementó.

“Empezaron a inventar por atrás diciendo que ella se había metido con alguien y cosas así. Empezaron a hablar mal de la Maca y que eso iba a salir en los diarios. De hecho, los periodistas estaban preguntándole a la Maca de esto, de un tema de plata, de no sé qué y la Maca estaba para la caga’ porque la Maca la consideraba su amiga y la bloqueó de Instagram, de Whatsapp, la sacó de (la fundación) Redes en caja, que era lo que más le dolía porque mezclaba las cosas y, además, sobre todo el hecho de que su amiga, que full sororidad y todo el tema femenino, no se alegrara de que le estaba yendo bien porque la Maca no tenía pega”, continuó.

Finalmente, Cote contó: “Entonces, tenía una pega nueva. Y al final el punto fue eso y la Maca, en el fondo, es la víctima y ahora todos están hablando pestes de ella. En el fondo, ella tuvo que hablar solamente por defenderse porque igual es penca que salgan diciéndote que tú eres la mala“.