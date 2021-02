Famosos chilenos en San Valentín: románticas postales y declaraciones de amor propio

Este domingo se celebró un nuevo Día de los Enamorados, instancia que aprovecharon cientos de rostros de la TV chilena y famosos para compartir un poco de su vida personal en redes sociales.

Algunos compartieron imágenes junto a sus parejas celebrando San Valentín, con mensajes dirigidos a ellos y a sus seguidores.

Uno de ellos fue el bailarín Rodrigo Díaz, quien compartió una foto con su pareja: “Sé que no te gustan estas cosas, pero el amor se debe celebrar”, escribió en la publicación con Enzo León.

Por su parte, el bailarín Raúl Peralta dedicó un intenso mensaje a su pareja, Lisandra Silva. “Yo te buscaría y te enamoraría en todas las vidas que existan… para vivir a tu lado y darte todo lo que tengo. Eres el amor que siempre soñé… Tú y nuestra familia por siempre. Te amo”, expresó.

Pamela Díaz decidió tomar la instancia con un poco de humor y le envió un mensaje a su pareja, el periodista Jean Philippe Cretton: “Desde que llegaste a mi vida, todo cambió y me siento una mujer nueva gracias a las alas que me entregaste. Sin ti no puedo respirar …SAAAAAAA!!!!! Se la creyeron pipol. Ni cagando dejo de respirar, me muero po! (sic)”.

La comediante Maly Jorquiera aprovechó la instancia para compartir una postal familiar junto a su pareja y colega Sergio Freire. “¡Feliz día par de ricos! Gracias por llegar a mi vida y hacerme tanto reír! Los amo infinito”, escribió.

Desde Rapa Nui, la comunicadora Francisca Ayala publicó una foto junto a Hotuiti Teao. “Y nos seguimos eligiendo entre tanta gente, amándonos en la rutina y mirándonos con dulzura con admiración”, expresó.

Álvaro Ballero rompió sus “propias reglas” y compartió una foto en el Día del amor. “Encuentro tan ñoño San Valentín, que creo esta foto lo representa perfectamente… Peeero si no llego con rosas o algún detalle este día, Ludmila me castiga”, bromeó.

La actriz Leonor Varela le dedicó un mensaje a Lucas Akoskin. “¡Feliz día del amor para todos! En especial para este hombre que amo hace una década. @lucasakoskin eres mi roca. Gracias por regalarme tu corazón todos los días, en los tiempos malos como en los buenos”, expresó.

Por su parte, la actriz María José Prieto optó por pasar del amor de pareja y celebró el amor propio en su Instagram. Su tocaya, María José Quintanilla, también dedicó un mensaje en esta línea.

“No esperes que te quieran para quererte… Feliz día del Amors”, escribió Prieto.

“Felicidades a ti! Sí, ¡a ti! Porque no hay nada más lindo que el amor propio. Hoy y siempre cuídate, cuando se pueda regálate algo, contempla tus maravillosas virtudes y sonríe. En el Día del Amor y la Amistad recuerda que no necesitas una media naranja y ¿sabes por qué? Porque tú eres una naranja completa”, redactó Quintanilla.