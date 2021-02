Sonia Fried relató dura caída desde una escalera: “Me fui de guata al piso”

“Me saqué la mugre en Maitencillo. Había ido por cuatro días y al segundo me tuve que devolver. Me esquincé el brazo (…= no puedo manejar, tengo que depender de alguien. Una lata ¡Qué quieren que les cuente! Eso es lo que estoy pasando. Un besito para todos y cuídense”, con estas palabras Sonia Fried apareció en redes sociales, causando la preocupación de todos sus seguidores.

Tras ello, fue contactada por Las Últimas Noticias para consultarte cómo estaba después de tan duro accidente.

“Me caí. Cosa que pasan. No vi un escalón que estaba a la vista. Lo conté ahora porque antes no tenía ganas de nada”, comenzó diciendo.

Tras ello, añadió que “salí de la casa a hablar por teléfono con mi mamá. Ya terminada la llamada, entré a la casa y dejé el celular, pero salí nuevamente para ver si las toallas estaban secas. En ese momento no vi que había un escalón y me fui de guata al piso“.

¿Se pudo mover? “No, me tuve que arrastrar un poco. Stefano estaba con música y los demás haciendo sus cosas, así que nadie me escuchaba. A una se le hace eterno ese rato. Estuve harto rato tendida, unos 10 minutitos diría, por lo menos”, agregó.

Finalmente, Sonia detalló lo que le dijo el doctor: “Es un esguince en la muñeca derecha. El próximo viernes tengo nuevamente control. Ya llevo dos semanas sin poder ocupar la mano lo que es una lata porque no puedes hacer nada. Todo es difícil”.