“Siento el dolor más grande”: Falleció la abuela de Belinda a los 88 años

Juana Moreno, la abuela de la cantante Belinda Peregrín falleció a los 88 años durante la tarde del miércoles 1o de febrero luego de atravesar un estado de salud complicado que la tuvo hospitalizada de emergencia durante varios días. Horas más tarde, la artista vivió la pérdida de la abuela de su pareja, Christian Nodal.

“Siento el dolor más grande. Acaba de fallecer la mujer de mi vida ¡Mi inspiración, mi razón de ser, mi todo! ¡Abuelita, te amo! ¡Te amo con locura! y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto”, sostuvo Belinda en un mensaje que publicó en sus historias de Instagram, donde había declinado referirse respecto del estado de salud de su abuela durante los últimos días.

En esa misma línea, agregó: “No sé como superar esta tristeza, este vacío, por favor mándenme videos y fotos con ella ¡Quiero verla y sentirla! El peor año de mi vida este 2021 ¡Ojalá se acabe! ¡Quiero que se acabe todo esto, no aguanto más!”.

Hasta ahora se desconoce la razón real del deceso, puesto que tanto Peregrín como su madre mantuvieron en reserva el diagnóstico. Sin embargo, Moreno padecía de enfisema pulmonar y otras afecciones de salud además de ser adicta al tabaco.

Sus seguidores de inmediato editaron múltiples registros de la artista con su abuela en los que añadieron condolencias y mensajes de apoyo que la cantante compartió por el mismo medio durante varias horas.

Al final del día agradeció a sus fanáticos por estar junto a la familia en el momento que están atravesando y explicó que: “Mi abuelita era nuestra reina, nuestra fortaleza ¡Y ahora ya no está! No sé cómo vamos a superar esta pérdida, yo jamás me había sentido así, la extraño y no sé cómo vivir sin ella, sin su voz, sin su presencia, sin su olor, no sé”.

Belinda Schüll, madre de la cantante se mostró visiblemente afectada por el estado de salud de Moreno y durante los últimos días pidió que oraran por su madre e incluso subió imágenes de ambas en donde explicó que ella era el motor de su vida y que no sabía cómo vivir sin ella. Ambas residían en España mientras que la cantante vive en Los Angeles, Estados Unidos.