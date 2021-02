Shia LaBeouf niega todas las acusaciones que hizo KFA Twigs en su contra

Shia LaBeouf reaccionó oficialmente a la demanda presentada en su contra por FKA Twigs, su expareja, quien aseguró haber sido abusada física, emocional y sexualmente por el actor durante casi un año.

En los documentos enviados al tribunal por su equipo de abogados, obtenidos por la revista People, se lee: “Shia niega, en general y en particular, todos y cada uno de los cargos incluidos en la denuncia de Tahliah Barnett, niega que Barnett haya sufrido lesiones o pérdidas debido a actos u omisiones de su parte y niega que Barnett tenga derecho a recompensa alguna “.

Cuando las acusaciones de la artista, cuyo nombre real es Tahliah Barnett, se hicieron públicas en diciembre de 2020, el protagonista de Transformers envió un correo a The New York Times, donde asumía la culpa.

En ese entonces, LaBeouf declaró que “mi alcoholismo y agresiones no tienen excusa. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Me siento avergonzado de esa historia y pido disculpas a los que lastimé“.

Pese a asumir sus errores y agresiones, terminó agregando “muchas de estas afirmaciones no son ciertas”.

“Lo que pasé con Shia fue lo peor que me pasó”, confesó Twigs al mismo medio. “No creo que la gente piense que esto podría pasarme a mí. Pero le puede pasar a cualquiera”, continuó.

LaBeouf, quien se encuentra actualmente en rehabilitación, también fue acusado de abuso por otras exparejas, tales como la estilista Karolyn Pho y la cantante Sia.