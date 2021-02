“No lo necesito”: Leo Méndez Jr. reveló que no se vacunará contra el Covid-19

En plena vacunación masiva contra el Covid-19 en Chile, Leo Méndez Jr. reveló que está presentando algunos síntomas del virus.

A través de sus redes sociales, el joven contó que se hizo el examen PCR y que este salió negativo. Además, detalló que “amigdalitis no es, fue un simple resfrío fuerte que me dio por el invierno que está muy helado, yo creo”.

Pese a eso, el hijo de DJ Méndez comunicó que no se vacunará, entregando las razones de su decisión. “No es por miedo. Me he aclarado súper bien desde el primer brote del virus y no lo necesito“, sostuvo.

“¿Pienso si es necesario para la mayoría? Por supuesto. Mientras la mayoría que lo haga, nosotros los que no queremos podemos andar como queremos, como lo hemos hecho siempre”, dijo al respecto.

“La vacuna obvio es una luz para que todo al fin vuelva a ser como antes. Sólo que no todos la necesitan para eso“, finalizó.