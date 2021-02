Jordi Castell reveló que la madre de “Chino” Ríos le pidió perdón por los comentarios homofóbicos en su contra

Este martes, luego de anunciar que dejaría Revista Velvet, Jordi Castell estuvo de invitado en el programa Vamo’ a calmarno, de YouTube.

En dicho espacio, el fotógrafo recordó el fuerte encontrón que tuvo hace algún tiempo con Marcelo “Chino” Ríos, quien disparó fuertes comentarios homofóbicos en su contra.

En ese entonces, el exnúmero uno del mundo compartió una foto del comunicador y su pareja junto al siguiente mensaje: “Puede haber gente que le molesten los homosexuales o como a mí, que me dan asco”.

Tras una serie de dimes y diretes entre ambos, la madre del deportista habría llamado a Castell para conversar con él y pedirle disculpas por el comportamiento de su hijo.

“Me llamó una persona muy cercana a su familia, por todo lo que su hijo había hecho”, partió contando. “Así de grave. La señora desde el Whatsapp diciéndome: ‘Te pido perdón. Mi hijo no está haciendo las cosas correctamente, no hay nadie que se lo diga y yo tampoco me atrevo’”, agregó.

“No quiero darle segunda lecturas a eso, porque insisto, hay un problema cognitivo, mental”, finalizó.