Ingrid Aceitón reapareció en redes sociales tras perder a su bebé: “Aún no alcanzo a dimensionar todo esto”

La exchica reality, Ingrid Aceitón, reapareció en redes sociales luego de revelarle a sus seguidores y seguidoras que había perdido a su bebé con siete meses de embarazo.

En ese entonces, la modelo señaló: “Mi hija Alice está muerta, ya no está conmigo. Yo desecha, destrozada, muerta en vida. Lo siento, pero ningún mensaje de los que debería contestar podría hacerlo”.

Ahora, a semanas de compartir la desgarradora noticia, Ingrid volvió a aparecer en Instagram para compartir una foto en la que luce su pancita.

“Esta foto refleja plena felicidad en mi vida junto a ella, mi Alice Amorette. Sin importarme qué tal salía en la toma. Solo disfrutando cada segundo de ella, de mi amor, de lo más bello que había tenido y sentido en toda mi vida“, partió escribiendo.

“Aún no alcanzo a dimensionar todo esto. Fue todo tan rápido e inexplicable que se me desgarra el alma de intentar entender y aceptar que nunca más podré estar a tu lado. De tener los días más hermosos de mi existencia pasé a estar en un mundo de un dolor inigualable, desesperación y angustia”, agregó.

“Todo lo que me hiciste sentir hija, fue y será lo mas maravilloso que he vivido… tenerte en mi panza, sentir ese amor tan inmenso, puro y mutuo. Te amo y te amaré hasta el día en que me muera“, continuó Aceitón.

“Si realmente existe eso de poder volver a encontrarnos, mantendré siempre la esperanza para lograr abrazarte y besarte como tanto lo anhelé. Te amo y siempre serás mi hijita amada y deseada”, expresó.

Finalmente, Ingrid escribió: “Un gran abrazo a cada mamita que me escribe para darme su aliento, aun cuando han pasado lo mismo. Siempre he tenido la fortuna de recibir mucho cariño de parte de ustedes y de cierta manera, puedo sentir que no estoy tan sola“.