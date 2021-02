“Cha-La Head-Cha-La”: murió Ricardo Silva, el intérprete de emblemático opening de “Dragon Ball Z”

Murió el actor de doblaje latino de anime, intérprete de populares canciones, Ricardo Silva, a los 67 años, producto del coronavirus Covid-19.

El mexicano interpretó canciones como Cha-La-Head-Cha-La de Dragon Ball Z, y el opening de Digimon 02, Impacto Rojo.

Además, participó en series como Kenichi, DNA2, Super Campeones, Pokémon, Bob el Constructor, Phineas y Ferb y La vida moderna de Rocko. Al igual que en películas como Shrek Tercero, Tarzán y Scary Movie 3.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta de Twitter de Silva, donde compartieron un emotivo mensaje.

“Gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo, su confianza, gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné… No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música”, escribieron.

Cabe destacar que el pasado 4 de febrero en la misma cuenta de la red social informaron que el actor de doblaje “estaba hospitalizado, pero estable“. Según consigna El Universal, fue producto de su contagio con coronavirus Covid-19.

Los actores Mario Castañeda y René García, las voces de Gokú y Vegeta, respectivamente, le dedicaron palabras de despedida a Silva.

“Qué triste es recibir estas noticias, qué difícil entenderlas y asimilarlas… y aún así, me siento afortunado por haberte conocido y haber compartido contigo aviones y comidas, risas y escenarios. Te quedas en el corazón querido Ricardo. ‘Haré una Genkidama…'”, expresó Castañeda.

Mientras que García sostuvo: “Mi Richie Boy. El alma y el corazón destrozados. El cielo resplandecerá con tu voz para siempre. Me quedo con tus risas, con tus anécdotas y con tu energía maravillosa. Te vamos a extrañar mucho”.

