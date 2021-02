“Descansa en paz”: Viralizan personajes y escenas más memorables de Christopher Plummer tras su muerte

Este viernes se confirmó la muerte del actor Christopher Plummer a los 91 años. Según se informó, el intérprete murió de manera pacífica en compañía de su esposa Elaine Taylor en su residencia en Connecticut (Estados Unidos).

La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando reacciones entre los seguidores de su larga carrera actoral de más de cincuenta años.

Es así como en las plataformas se levantó un homenaje virtual al intérprete del “capitán Von Trapp” (La novicia rebelde), en donde se recordaron algunos de sus personajes y escenas más memorables.

Algunas de las escenas más recordadas interpretadas por el canadiense, es cuando este último personaje arranca y rompe una bandera nazi colgada en la puerta de su casa.

La escena de la película "The sound of music" ("La novicia rebelde"), cuando el Capitán Von Trapp arranca la bandera nazi, que colgaron en la puerta de su casa, y evita que la vean sus hijos que regresan. Qué escena más potente nos legara (entre tantas) Christopher Plummer. RIP. pic.twitter.com/SBqvSfVH4v — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) February 5, 2021

Otra escena memorada en Twitter de la misma película, es cuando el actor interpreta una dulce canción con su voz y guitarra.

No puedo pensar en "The Sound Of Music" sin pensar en esta canción. Y no puedo pensar en esta canción sin pensar en el gran Christopher Plummer, quien interpretó al Capitán Von Trapp en la película (y cantaba la canción) Hoy falleció a los 91 años. Buen viaje, genio. pic.twitter.com/Mk1Jba9JN2 — Mauricio Martínez (@martinezmau) February 5, 2021

También algunos usuarios recordaron la actuación de Christopher Plummer en Beginners, su papel de Cómodo en La caída del Imperio romano, como también sus actuaciones en Sonrisas y lágrimas, Todo el dinero del mundo, The Silent Partner, Knives Out y decenas de sus más de cincuenta títulos.

Hay que recordar que Christopher fue ampliamente galardonado en su carrera. En 2011, obtuvo un premio Óscar como Mejor Actor de Reparto, mismo reconocimiento que recibió en los Globos de Oro y en los SAG.

Revisa aquí las reacciones:

“Beginners”, una de mis películas favoritas con Christopher Plummer espléndido. Hágale si no la ha visto y aprovecha de despedirlo con una reverencia. 🙏 pic.twitter.com/w0A1Vl8KVE — francisca yanez (@franilustradora) February 5, 2021

Christopher Plummer, leyenda de la actuación, ha fallecido hoy a sus 91 años de edad. El intérprete participó en más de 200 películas y es uno de los pocos en haber ganado los 4 grandes premios (Oscar, Globo de Oro, Emmy y Tony. Descansa en paz. pic.twitter.com/yVYE7bQSUU — Cinetástico (@cinetastico) February 5, 2021

🖤 Christopher Plummer, un titán del que me quedo con su papel de Cómodo pic.twitter.com/77gHyHhIix — barf (@octubrebien) February 5, 2021

Julie Andrews y Christopher Plummer en 'Sonrisas y lágrimas' (1965) y juntos de nuevo en la reunión por el 50º aniversario de la película en 2015 (📸: Annie Leibovitz/Vanity Fair). RIP Christopher Plummer. pic.twitter.com/Sk81oh1AK7 — Pedro J. García (@fuertecito) February 5, 2021

¿Qué es ser un actor? A los 88 años, Christopher Plummer tuvo 2 semanas de preparación para reemplazar a Kevin Spacey en la peli "All the money in the world". Grabó todas sus escenas en 8 días. Y además fue nominado al Oscar por el papel. pic.twitter.com/0k4ENv0v5Q — Oriana Nataly (@lepassionfruit) February 5, 2021

Acabo de leer que se ha muerto Christopher Plummer 😭 Era el actor de una de mis películas favoritas, Sonrisas y lágrimas (si no la habéis visto, os la recomiendo mucho) 💔 pic.twitter.com/J90SMDfqGa — Andrea (Helen Parker🐉) (@AndreoRowling) February 5, 2021

Una carrera brillante de casi siete décadas en la que hizo de todo (y ganó de todo en premios: Oscar, Tony, Emmy). Cuando lo fueron a buscar de apuro para terminar "All The Money In The World", brilló. Buen viaje, Christopher Plummer (📸: la genial "The Silent Partner", 1978) pic.twitter.com/1C6aZufQOX — Christian Font (@christianfont) February 5, 2021