¿Qué dijo? Vale Roth se defendió de las críticas que recibió al revelar la razón de su quiebre

Hace unos días, Valentina Roth le contó a sus seguidores y seguidoras de redes sociales que terminó su relación con Tomás Correa, luego de que él encontrara conversaciones “medias jotes” entre la bailarina y otros hombres.

Sobre su quiebre, la joven aclaró que “fue por eso nomás. No hubo violencia ni de parte mía para él ni de él hacia mí, pero se acabó. Terminamos, definitivo. Que le vaya bien, las mejores vibras nomás”.

Pese a que Vale fue muy sincera con sus fans, muchos de ellas y ellos la criticaron por su conducta, llenándola de desubicados mensajes.

Ante esto, Roth respondió, asegurando que está totalmente tranquila con su decisión. “Gracias por sus mensajes de tanto amor, ¡maravilloso! Hay gente que le encanta mandar odio. Sigan mandándolo por si se quedan tranquilos y tranquilas con eso”, partió diciendo.

“Imagínense que a mí me hicieron mierda toda la vida, desde chica me trataban horrible, pero acá estamos. ¿Ustedes creen que a mis 30 años me van a hacer algo? No”, agregó.

“Siempre voy a insistir, y con convicción lo digo, que soy una buena mujer, soy una buena mina. Si mandé un mensaje tontamente, ya la jodí. ¿Acaso la gente es perfecta, nadie comete errores?“, sentenció, sacando aplausos entre sus fans.