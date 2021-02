El “Tío Valentín” Trujillo ya se vacunó contra el coronavirus y llama a que todos lo hagan: “No te vayas de este mundo por esta pandemia”

Todos los chilenos recordamos esas tardes de Sábado Gigante o del Mundo del Profesor Rossa con el maestro Valentín Trujillo al piano. El músico ha llevado una destacada trayectoria en pantalla, que le ha valido el cariño de la gente y el reconocimiento popular.

Lamentablemente, por culpa de la crisis sanitaria, el “Tío Valentín” ha debido mantenerse fuera de los escenarios. “Ha sido muy triste (estar sin trabajar), porque a los 87 años, estoy en la puerta de salida de la vida. Y no puedo ejercer lo que ha sido mi razón de vivir. Por la que me conocen y siento el cariño de ustedes, la música”, dijo el maestro sobre la imposibilidad de actuar en vivo.

Es por eso que la mañana de este jueves, el músico de 87 años llegó muy contento hasta el Colegio República de Siria, en la comuna de Ñuñoa, ya que hoy le correspondía asistir a colocarse la vacuna de inmunización contra el Covid-19 ya que, asegura, que no se quiere morir todavía.

“Estoy contento. Vine a buscar vida. Me han colocado más vida. (Y) En marzo (cuando recibirá la segunda dosis) voy a tener más vida. Por favor, vacúnense”, comentó Trujillo.

Después de recibir su dosis, el músico aseguró que no le dolió absolutamente nada, y remarcó el llamado a que la gente tome conciencia respecto al daño que puede provocar no vacunarse.

“En estos momentos, yo no puedo enfermar a nadie, pero tú -le hablo a la persona que no se ha vacunado-, me puede enfermar a mí. ¿Qué te parece? Yo no te puedo enfermarte a ti, tú no me lo hagas a mí, vacúnate”, enfatizó. “No te vayas de este mundo por esta pandemia. Hazlo, por el bien tuyo y el de los demás. Te lo pido. Te lo ruego. Te lo imploro”, insistió el recordado “Tío Valentín”.

Sobre la gestión del Gobierno hacia los artistas, Valentín Trujillo tiene una postura bastante crítica, ya que asegura que no han sido considerados. “Los músicos populares son los más desprotegidos. No tienen dónde actuar. Es ingrato e incómodo. Hay toque de queda… Cuando estás encerrado de lunes a viernes, te dan apenas dos horas para sábado y domingo. ¿Qué les pasa? No se hacen conciencia que las personas necesitan un espacio para expresarse. Háganlo por favor. Más de un año han experimentado, no lo sigan haciendo“, pidió el pianista.