Dita Von Teese, ex esposa de Marilyn Manson, rompió el silencio sobre acusaciones: “No corresponden a mi experiencia personal”

Una verdadera bomba fue la que explotó el lunes luego que se publicaran por Instagram acusaciones de la actriz Evan Rachel Wood (33) y otras cuatro mujeres contra Marilyn Manson de abuso, acoso, violación y manipulación.

Por su parte, Brian Hugh Warner (nombre real del artista), de 52 años, usó la misma plataforma para dar su versión de los hechos hace dos días. “Estas acusaciones recientes son horribles distorsiones de la realidad“, expresó en dicha oportunidad y aseguró que sus relaciones siempre han sido consensuadas.

Luego que la noticia fuese ampliamente divulgada, ésta tuvo efectos inmediatos en la carrera musical y actoral de Manson: fue despedido de su sello discográfico y “eliminado” de dos series de televisión en las que participó.

Sin embargo, hasta el momento un importante actor en la vida personal del músico aún no había hablado… hasta ahora. Se trata de Dita Von Teese (48), destacada modelo erótica que estuvo casada con él hasta 2007 y que es la única esposa que ha tenido.

Usando la misma red social que las presuntas víctimas y su ex marido, Dita expresó en un comunicado: “He estado procesando las noticias que salieron el lunes sobre Marilyn Manson. A quienes han expresado su preocupación sobre mi bienestar, aprecio su amabilidad”.

“Por favor sepan que los detalles hechos públicos no corresponden a mi experiencia personal durante los siete años que estuvimos juntos como pareja. Si hubiese sido así, no me habría casado con él en diciembre de 2005″, aclaró la modelo que tuvo una boda dirigida por el chileno Alejandro Jodorowsky en un castillo en Irlanda.

Aún así, recordó: “Me fui doce meses después debido a infidelidad y abuso de drogas. El abuso de cualquier tipo no tiene lugar en una relación”. Y continuó con el mismo tema: “Llamo a quienes hayan sufrido abusos a tomar los pasos para sanar y la fuerza para desarrollarse a sí mismos”.

En la misma declaración, aseguró que será lo único que dirá respecto al tema y agradeció respetar su petición.

Hasta el momento, los músicos que acompañaron a Marilyn Manson por mayor tiempo en su carrera -en especial los de su formación original como el bajista Jeordie White o el tecladista Stephen Gregory- , aún no han emitido declaraciones al respecto. Sólo se ha referido al tema Wes Borland, guitarrista que sólo colaboró un año (2008) con el artista.

Por su parte, otra expareja de Manson, la actriz Rose McGowan (47), brindó su apoyo a las presuntas víctimas, aunque aseguró que mientras salía con Marilyn Manson, “él no era así”.

Hasta el momento se desconocen acciones legales en el tema.