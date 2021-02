“Las intimidades no se cuentan”: Antonio Vodanovic “retó” a Jean Philippe Cretton por hablar de Pamela Díaz

La noche de este lunes, el programa musical de imitación “Yo Soy” inició con una nueva semana de competencia, donde uno de los participantes más elogiados de la jornada fue el intérprete de Barry White, deslumbrando al jurado por su presentación.

Sin embargo, el animador y jurado, Antonio Vodanovic tuvo un particular momento con Jean Philippe Cretton, conductor del espacio.

Tras la presentación, comenzaron las bromas sobre la profunda voz del participante, pidiendo consejos al intérprete. “¿Cómo conquistar a una mujer con una voz como la de usted?, ¿Cómo decirle algo…?“, preguntó Cretton.

El artista sobre esto replicó: “No hace falta más que dos copas de lo que usted quiera beber, puede ser un vino, una champaña, un jugo… Una luz tenue y de fondo la música de Barry White. Si no la hace con eso, mejor dedíquese a otra cosa“.

Luego del momento, Cretton le agradeció el consejo e indicó que lo pondría a prueba en su casa. Fue ahí cuando con voz baja y grave (como la de Barry White), empezó a repetir la palabra “Fiera” en alusión a Pamela Díaz, pareja del animador.

Tras finalizar su “performance”, consultó la opinión a Antonio Vodanovic, quien lo observaba seriamente. “No me dice nada y me mira… No sé si me va a retar“.

A lo que finalmente, el exanimador del Festival de Viña del Mar le recriminó con ironía. “Te voy a retar en privado después. Las intimidades en este programa no se cuentan“, respondió antes de evaluar al imitador.

