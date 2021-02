Blake Lively: “No es un buen mensaje para las mujeres que sus cuerpos no encajen con lo que ofrecen las marcas”

La actriz Blake Lively habló sobre las inseguridades que surgieron en ella después de dar a luz a Betty, su tercera hija con Ryan Reynolds y criticó cómo funcionan las marcas de ropa respecto a los cuerpos.

El parto fue en 2019 y lo recordó con una postal que publicó en las historias de su cuenta de Instagram con una vestimenta que utilizó en la entrevista para el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, durante enero de 2020.

“Puse esta camiseta Lanvin junto a este vestido Net a Porter para armar este hermoso atuendo porque ninguna marca tenía tallas que me quedaran bien después de dar a luz y muchas otras marcas de tiendas populares tampoco me encajaban”, sostuvo Lively en la publicación.

Posterior a ello lanzó un fuerte mensaje a los diseñadores de ropa: “No es un buen mensaje para las mujeres que sus cuerpos no encajen con lo que ofrecen las marcas. Es confuso”.

La actriz sostuvo que atravesó un largo proceso de inseguridades y contradicciones y en alusión a ese periodo realizó una profunda reflexión.

“Ojalá me sintiera tan segura entonces como ahora, un año después mirando hacia atrás”, expresó. Ese cuerpo me dio un bebé. Y estaba produciendo todo el alimento de ese bebé. Qué hermoso milagro, pero en lugar de sentirme orgullosa, me sentía insegura. Simplemente porque no me cabía la ropa. Qué tonto es pensar eso en retrospectiva”.

No es la primera vez que mujeres del espectáculo se refieren a los tipos de ropa que existen en las marcas. Durante 2016, Ashley Graham no fue a la Met Gala porque ningún diseñador pudo hacerle un traje a medida a tiempo y las firmas normales no contemplaban diseños acorde a su tipo de cuerpo.

Una historia similar a lo que vivió Leslie Jones y Melissa McCarthy en los Premios Oscar del año 2012.