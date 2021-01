Khloé Kardashian se unió a la tendencia “body positive” con sutil foto de sus estrías

Este sábado, la empresaria Khloé Kardashian se unió al body positive con una publicación que la llenó de elogios en Instagram.

La influencer de 36 años compartió una foto usando traje de baño, en la que se pueden ver algunas de sus estrías. “Amo mis estrías”, escribió Khloé junto a la imagen.

Estos últimos días, Khloé ha estado enfocada en su familia. La empresaria está emparejada con el jugador de baloncesto Tristan Thomson, relación que ha estado siempre en el foco de la polémica por infidelidades, quiebres y problemas.

No obstante, al parecer la pareja estaría en un buen momento, puesto que en un avance de la nueva temporada de Keeping Up With the Kardashians!, Khloé le dice: “Siento que ha llegado el momento de tener otro hijo”, según registró el canal del reality, E!.

Hay que recordar que Khloé tiene una hija con Tristan, True, la que nació en 2018.