El lapsus de Myriam Hernández en el Festival de Las Condes que no pasó desapercibido en redes sociales

La cantante nacional, Myriam Hernández, se presentó en la segunda noche de la cuarta edición del Festival de Las Condes, siendo uno de las cartas fuertes de la jornada.

Durante su presentación, la intérprete chilena enfrentó diversos problemas técnicos, causados principalmente por la fuerte lluvia que caía a esa hora en Santiago.

“Les voy a contar que no estoy escuchando nada. Solamente la batería, así que ni siquiera sé el tono en el que estoy cantando“, dijo sobre las fallas apenas terminó su primera canción.

Sin embargo, los problemas técnicos siguieron afectando su espectáculo, por lo que Pancho Saavedra tuvo que salir a explicar la situación.

Pero este no fue la única situación que afectó a Myriam, ya que cuando se preparaba para interpretar el clásico “Se me fue”, sufrió un lapsus que no pasó desapercibido por sus fans.

“¿Podemos parar? Me van perdonar pero me equivoqué en la letra. Esas cosas pasan también”, comentó, para luego dar fin a su presentación.