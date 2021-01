José Miguel Viñuela se hizo la vasectomía: “Chicas, ya no tengo balas”

José Miguel Viñuela quiso seguir los pasos de Jean Philippe Cretton, por lo que se realizó una vasectomía esta semana.

El animador contó que, antes de tener a su cuarta hija, había considerado esta opción.

Sin embargo, por diversos motivos no la llevó a cabo. “Queríamos cerrar la fábrica, pero por la cuarentena no se había podido, y bueno, donde pongo el ojo pongo la bala”, partió contando.

“Y por eso quiero contarles que, chicas, ya no tengo balas“, agregó el rostro de Mega.

La decisión finalmente la tomó tras el nacimiento de Elisa. Sobre esto, comentó que ahí “dije hasta aquí no más llego, porque el kilo de guagua es caro, y yo le puse fecha a la operación y me van a creer que la Elisa nació el mismo día en que me iba a operar“.

Respecto a la operación, el comunicador afirmó que “salí ningún dolor y tomé antinflamatorios por siete día”.