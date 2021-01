Cardi B reveló cuánto gasta a la semana en exámenes de Covid-19 para ella y todo su equipo

A través de sus redes sociales, Cardi B reveló cuánto dinero gasta semanalmente en exámenes de Covid-19 para ella y todo su equipo.

La rapera partió contando que la examinan “cuatro veces por semana” y que a su equipo de glamour, responsable de su aspecto y maquillaje, también.

La publicación la hizo para manifestarse por los precios que tiene el examen en Estados Unidos, ya que cada test cuesta 250 dólares, es decir casi 185.000 pesos chilenos.

“Este es un negocio nuevo”, reclamó la artista.

I get Covid tested bout 4 times a week. My glam and management gotta get tested as well. Everytime we get tested is about 250$ each.This is seriously a new business 🤦🏽‍♀️

— iamcardib (@iamcardib) January 26, 2021