Stefan Kramer le dedicó sentido mensaje a Ricardo Arjona en el día de su cumpleaños

El imitador chileno, Stefan Kramer, sorprendió a todos dedicándole un emotivo mensaje a Ricardo Arjona en el día de su cumpleaños.

Kramer contó una particular historia que le sucedió en su vida con respecto al cantante y aseguró que el guatemalteco es uno de sus máximos ídolos.

“Feliz cumpleaños. Que te puedo decir maestro, comencé cantando en bares y un día el dueño de un pub en El Barrio Suecia después que habíamos terminando de tocar me dijo: si quieres ser cantante , canta como tu.. porque todo te sale como Arjona…. y yo le dije : si me dices que si, piénsalo dos veces ….Y como no , si desde el día que llegue a llolleo (san Antonio) mi Primo Raul (Hermano del Primo Mario) me pasó a buscar en su camioneta y me presento tus canciones …. puso en la radio la historia del portero, si yo fuera, historia de taxi y me encantaron .. ahí comencé a escuchar esas historias entretenidas todo el día hasta que ya no cantaba como yo, cantaba como Arjona y era una buena manera vencer los nervios de subir a un escenario y comenzar a imitar ! Las cosas funcionaban bien en el colegio , en los actos cívicos donde lo hacía por diversión… aunque mi profesor de química insistía que me dedicaría a esto. Yo no lo creía!”, comenzó diciendo el comediante en su cuenta de Instagram.

Tras ello, añadió que “mi ídolo ya no sólo era Jim Carrey sino que Ricardo Arjona también se sumaba al repertorio en mi primera participación en el cuanto vale el show , siendo fuente de inspiración para el diario vivir, una compañía que alegraba y le ponía nostalgia a la vida. Hoy te quiero saludar en tu cumpleaños y agradecer la Influencia de tu trabajo en mi riesgo por dedicarme a los escenarios… aprecio tu manera de llevar tu trabajo adelante y seguir haciendo canciones. Cuando era más joven pensaba que era un espanto que te pusieras viejo , pero ahora que yo ya soy más viejo aprecio aún más tu continuidad. He ido absolutamente a todos tus conciertos y a pesar de ser víctima de bromas molestas por seguirte nunca me deje amedrentar por es@s jueces que creen realmente que es lo que se debería escuchar en la música”.