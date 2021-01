Iván Cabrera contó por qué él y su polola se hicieron cuentas en Tinder

El exchico Yingo Iván Cabrera contó por qué él y su polola, Antonella Muñoz, con quien lleva más de un año de relación, se hicieron cuentas en la app de citas, Tinder.

Todo comenzó luego que se difundiera en redes sociales una captura de pantalla del perfil del bailarín, y el mismo Cabrera confirmó que efectivamente era su cuenta.

Lejos de haber podido ocasionar problemas con su pareja, el modelo reveló que ella también tiene una cuenta abierta en la app.

En conversación con LUN, el “Potro” contó la razón de esto. El exparticipante de Rojo se mudó a Viña del Mar junto a Muñoz, porque estaba desocupado y quería estar más cerca de sus hijos, pero en el lugar no tenían amigos.

“A pesar de que he pasado todos mis veranos aquí, mis amigos ya no viven acá. En el condominio tenemos dos amigos, Juan Pablo y Eva, y ellos nos recomendaron Tinder, ya que habían encontrado un montón de experiencias y que no era solo para pillar algo casual“, afirmó.

Ante la recomendación, la pareja no se resistió y hace una semana instalaron la aplicación. “Nos metimos a Tinder para ver qué onda y si algo no nos parece nos salimos y chao. Yo no entendía nada e iba moviendo perfiles de chiquillas al lado derecho, sin entender que eso era era hacer match. Hice cinco“, reveló.

Iván Cabrera generalmente le da like a la gente que le gusta el deporte. También hay muchos perfiles chistosos que les llama la atención y comenzó a hablar con algunos de ellos.

Mucha gente le pregunta si es él en serio, y tiene que contar “la verdad”. “Digo que me gustaría ampliar mi círculo, encontrar gente simpática para salir a comer y tomar algo. A todos les explico altiro que tengo polola, que ella también tiene Tinder, que no es para hacerme el lindo, y que no andamos buscando una tercera persona. Con algunos de las que hablamos ya nos seguimos en redes sociales y estamos planeando salir cuando se pueda”, aseguró.

De igual forma, el joven de 37 años dijo sobre Muñoz: “Tengo una relación con una persona maravillosa. Llevamos poco más de un año pololeando, es mi polola, amante, psicóloga, amiga, cómplice, compañera de entrenamientos”.

En Tinder lo halagan por tener la confianza que tiene con su polola y no hacer cosas para “callado”. “No hay nada más placentero que no tener nada oculto“, expresó.

¿Cómo le ha ido a su polola en Tinder?

Asimismo, Iván señaló que para Antonella le ha resultado bastante positivo estar en la app, “porque las chicas han visto que tiene un emprendimiento de dreadlocks, entonces también sirve para mover eso”.

“Ha hablado con casi puras mujeres, le dicen que es linda y le preguntan a qué se dedica. Igual le han llegado unos pocos mensajes de hombres bastante desubicados y pasados para la punta”, finalizó.

